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20:19, 11 сентября 2023Бывший СССР

Доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным

Союз православных журналистов: доступ к мощам Киево-Печерской лавры стал платным

Фото: РИА Новости

Доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным и доступным только в рамках экскурсий, стоимость которых варьируется от 150 до 2000 гривен (около 390 — 5100 рублей). Об этом в Telegram сообщает Союз православных журналистов.

«Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно... заплатив за экскурсию. На середину сентября 2023 года попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие могут лишь за деньги», — говорится в сообщении.

Минимальная стоимость экскурсии по Верхней лавре и пещерам составляет 150 гривен (около 390 рублей). Максимальная цена составляет 2000 гривен (около 5100 рублей) — столько просят за индивидуальную экскурсию на иностранном языке.

В августе суд утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Доступ в Нижнюю лавру, где расположены пещеры с мощами святых, а также все оставшиеся в ведении УПЦ храмы, был закрыт до 11 сентября.

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    Алевтина Запольская
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