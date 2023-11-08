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17:11, 8 ноября 2023Силовые структуры

В Москве задержали 36 членов ОПГ за мошенничество с лжесвиданиями в кафе

СКР: в Москве задержали ОПГ, заманившую жертв в кафе под видом свидания

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали 36 участников организованной преступной группы (ОПГ), которая заманивала потерпевших в кафе под видом свидания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, до 17 октября фигуранты размещали в интернете анкеты, чтобы знакомиться с мужчинами. Сначала девушки переписывались с кавалерами, затем назначали встречи в Алексеевском районе. Во время прогулки аферистки предлагали мужчинам зайти в кафе, которое было заранее выбрано ими с соучастниками. Там заказ делался по завышенной стоимости. Девушки прикидывались, что испытывают к потерпевшим симпатию, а затем просили оплатить счет. Извлеченные деньги мошенники делили между собой в зависимости от роли каждого.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Следователи и полицейские провели уже более десяти обысков, в том числе в заведениях, куда фигуранты заманивали потерпевших.

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      Екатерина Кашурникова
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