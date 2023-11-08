В российском городе вагнеровец попался на краже машины у вдовы участника СВО

V1.ru: в Волжском вагнеровец украл машину у вдовы участника СВО

В городе Волжском боец ЧВК «Вагнер» попался на краже машины у вдовы участника специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россиянка в разговоре с изданием отметила, что вагнеровец посочувствовал ее горю и втерся в доверие. Женщина поделилась с новым знакомым, что подаренный государством автомобиль немного неисправен, тот пообещал помочь решить проблему.

Впоследствии мужчина исчез вместе с машиной. Сотрудники полиции объявили машину в розыск. Спустя некоторое время вагнеровца якобы нашли.

«Мне сказали, что он во всем сознался, признался, что машину продал. Он задержан. Но я не понимаю, почему тогда не могут допросить его и узнать, кому он продал машину, чтобы ее забрать?» — поделилась вдова.

При этом, по данным из открытых источников, официально продать авто нельзя — на него наложен запрет на регистрационные действия приставами из Свердловской области. Журналисты V1.ru направили запрос по ситуации в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что многие жены участников спецоперации на Украине отправились в населенные пункты, находящиеся неподалеку от зоны боевых действий, чтобы повидаться со своими мужьями.