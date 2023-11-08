Власти рассказали подробности обстрела города в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждениях домов при обстреле Валуек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки в Белгородской области повреждены дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сильно повреждены два частных жилых дома, также осколками посечены еще три дома и два автомобиля», — написал он.

По его словам, пострадавших нет. На данный момент оперативные и аварийные службы прибыли на место. Подомовой обход в зоне обстрела продолжается.

Накануне под обстрел попала окраина села Дроновка Грайворонского района. По информации властей, в результате атаки со стороны Украины в одном из домовладений были выбиты окна, также повреждения получили кровля и забор. Пострадавших нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.