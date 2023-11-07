Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попала окраина села Дроновка Грайворонского района, уточнил глава региона. По данным из открытых источников, административная граница этого населенного пункта находится примерно в 700 метрах от российско-украинской границы.

В результате атаки в одном из домовладений были выбиты окна, также повреждения получили кровля и забор. Пострадавших нет.

Ранее Гладков рассказал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 16 снарядов. Помимо этого, регион подвергся атаке беспилотников, с которых были сброшены два взрывных устройства.