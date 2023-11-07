Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 7 ноября 2023Россия

Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков: украинские войска обстреляли Белгородскую область
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попала окраина села Дроновка Грайворонского района, уточнил глава региона. По данным из открытых источников, административная граница этого населенного пункта находится примерно в 700 метрах от российско-украинской границы.

В результате атаки в одном из домовладений были выбиты окна, также повреждения получили кровля и забор. Пострадавших нет.

Ранее Гладков рассказал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 16 снарядов. Помимо этого, регион подвергся атаке беспилотников, с которых были сброшены два взрывных устройства.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Переодетых в омоновцев для розыгрыша россиян оштрафовали

      Назван срок полноценного возобновления работы завода Nissan

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости