Военного ВСУ осудили на 19 лет за расстрел мирного жителя и захват власти

В Ростове-на-Дону осудили на 19 лет военного ВСУ за расстрел мирного жителя ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Чередника, признанного виновным в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, расправе и обучении в целях осуществления терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чередник будет отбывать наказание в колони строгого режима.

По данным ведомства, 27 марта военный остановил двух жителей Донецкой народной республики и приказал им лечь на землю, ударив одного из них стволом автомата в лицо. Затем он заставил потерпевших встать и раздеться. После предъявления документов Чередник потребовал произнести фразу на украинском языке, выстрелив в воздух из автомата, а позже выстрелил в одного из мужчин за неправильное произношение. Тот не выжил.

Ранее юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с «Лентой.ру» говорил, что Череднику может грозить вплоть до пожизненного.