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12:26, 22 февраля 2023Силовые структуры

Названо возможное наказание для обвиняемого в захвате власти военнослужащего ВСУ

Юрист Айрапетов: обвиняемому в захвате власти бойцу ВСУ грозит пожизненное заключение

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обвиняемому в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антону Череднику может грозить вплоть до пожизненного. Такой возможный срок лишения свободы в разговоре с «Лентой.ру» сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Ранее стало известно, что в России будет рассмотрено первое дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Чередника, обвиняемого в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Уточняется, что уголовное дело будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.

«Учитывая то обстоятельство, что фигурант дела обвиняется в достаточно тяжких преступлениях — практически все статьи предусматривают срок лишения свободы до 15, а какие-то до 25 лет, в частности, статья 105 УК РФ — я думаю, что путем сложения совокупности наказаний ему может грозить до пожизненного, если обвинение сможет доказать в суде все предъявленные обвинения», — заявил Айрапетов.

При этом юрист отметил, что прокуратуре придется потрудиться, чтобы собрать доказательную базу по предъявленным обвинениям. Потому что такие статьи, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти несколько сложны с точки зрения доказательств, объяснил он.

Если по статье за убийство доказательную базу достаточно легко можно собрать, то по другим предъявленным статьям это будет сделать сложнее

Артур Айрапетовюрист

«Но в случае, если обвинение все докажет, суд вынесет обвинительный приговор и признает фигуранта виновным по всем предъявлен статьям, я думаю, что ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В декабре прошлого года российские следователи возбудили уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе. Фигурантами дела стали командующий операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль и командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

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Алена Шевченко
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