Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:29, 22 февраля 2023Силовые структуры

Первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ рассмотрят в России

Суд в России рассмотрит первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В России будет рассмотрено первое дело в отношении военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Чередина, обвиняемого в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.

В частности, Чередник обвиняется в убийстве жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. По данным следователей, военный остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. После предъявления документов он потребовал произнести фразу на украинском языке, выстрелив в воздух из автомата, а позже расстрелял одного из мужчин.

Как рассказали в суде, уголовное дело будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.

В декабре прошлого года российские следователи возбудили уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе. Фигурантами дела стали командующий операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль и командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о невозможности победить Украину
Россиянам перечислили портящие внешность продукты
В теломерах обнаружили связанную со старением генетическую информацию
Кремль прокомментировал связь Путина и Байдена по горячей линии
Названа родина русской матрешки
Впавшую в кому на Бали россиянку доставили на родину после недель ожидания
Первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ рассмотрят в России
Москвичам пообещали оттепель на выходных
Российские цветоводы пожаловались на дешевый импорт
Женщина придумала оригинальный способ проучить испортившую вечеринку пару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.