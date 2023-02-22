Первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ рассмотрят в России

Суд в России рассмотрит первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ

В России будет рассмотрено первое дело в отношении военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Чередина, обвиняемого в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими, убийстве и обучении в целях осуществления терроризма. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.

В частности, Чередник обвиняется в убийстве жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. По данным следователей, военный остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. После предъявления документов он потребовал произнести фразу на украинском языке, выстрелив в воздух из автомата, а позже расстрелял одного из мужчин.

Как рассказали в суде, уголовное дело будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.

В декабре прошлого года российские следователи возбудили уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе. Фигурантами дела стали командующий операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль и командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь.