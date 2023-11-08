Всемирный банк направит Украине многомиллионную финансовую помощь

Минагрополитики Украины: Всемирный банк направит Киеву 700 миллионов долларов

Всемирный банк направит Киеву 700 миллионов долларов грантовой помощи. Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины.

Договоренности заключены в рамках соглашения Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины, а также Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).

Минагрополитики уточнило, что многомиллионная помощь будет направлена на обеспечение доступных кредитов для пищевого производства и переработки. Кроме того, деньги направят малым сельскохозяйственным производителям, специализирующимся на разведении коров, коз или овец.

Ранее демократы в Сенате Конгресса США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю без Украины.На прошлой неделе законопроект прошел Палату представителей.