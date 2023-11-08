Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 8 ноября 2023Бывший СССР

Всемирный банк направит Украине многомиллионную финансовую помощь

Минагрополитики Украины: Всемирный банк направит Киеву 700 миллионов долларов

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Всемирный банк направит Киеву 700 миллионов долларов грантовой помощи. Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины.

Договоренности заключены в рамках соглашения Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины, а также Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).

Минагрополитики уточнило, что многомиллионная помощь будет направлена на обеспечение доступных кредитов для пищевого производства и переработки. Кроме того, деньги направят малым сельскохозяйственным производителям, специализирующимся на разведении коров, коз или овец.

Ранее демократы в Сенате Конгресса США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю без Украины.На прошлой неделе законопроект прошел Палату представителей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о решении Путина по мобилизованным

      В России усилилась нехватка рабочих для сельского хозяйства

      Россияне сорвали щеколду вместо замка в закрытом спецучилище и сбежали

      Командир Т-80 отметил преимущества танка в СВО

      ФСБ задержала причастных к корректировке атак ВСУ по Донецку россиян

      Совфед одобрил уточнения в закон о выборах президента России

      Медведь съел молодого альпиниста

      В Румынии началось создание центра подготовки пилотов F-16 для ВСУ

      МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

      Названы потери Украины с начала спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости