Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 8 ноября 2023Силовые структуры

Задержание со стрельбой вооруженного мачете россиянина попало на видео

Задержание со стрельбой в Люберцах вооруженного мачете мужчины попало на видео

Кадр: Telegram-канал Baza

Задержание со стрельбой в Люберцах Московской области мужчины, который был вооружен мачете, попало на видео. Кадры публикует Baza в своем Telegram.

На записи видно, как правоохранители преследуют мужчину с ножом, а тот быстрым шагом от них отдаляется. На пешеходном переходе он не замечает машину, поворачивающую на скорости, и оказывается под ее колесами. Водитель с места происшествия уехал, а сбитый россиянин поднялся с дороги и направился в обратную сторону — на правоохранителей. Мужчина попытался на них напасть, однако силовики открыли огонь.

Ранее сообщалось, что мужчина атаковал женщину с ребенком. Ей потребовалась медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости