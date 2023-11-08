Задержание со стрельбой вооруженного мачете россиянина попало на видео

Задержание со стрельбой в Люберцах вооруженного мачете мужчины попало на видео

Задержание со стрельбой в Люберцах Московской области мужчины, который был вооружен мачете, попало на видео. Кадры публикует Baza в своем Telegram.

На записи видно, как правоохранители преследуют мужчину с ножом, а тот быстрым шагом от них отдаляется. На пешеходном переходе он не замечает машину, поворачивающую на скорости, и оказывается под ее колесами. Водитель с места происшествия уехал, а сбитый россиянин поднялся с дороги и направился в обратную сторону — на правоохранителей. Мужчина попытался на них напасть, однако силовики открыли огонь.

Ранее сообщалось, что мужчина атаковал женщину с ребенком. Ей потребовалась медицинская помощь.

