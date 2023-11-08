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15:53, 8 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский отреагировал на решение ЕК начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Зеленский назвал правильным шагом решение по переговорам о членстве Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать начать переговоры о вступлении страны в ЕС. В своем Telegram-канале политик назвал это правильным шагом.

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной», — написал украинский лидер.

Он заявил, что страна должна войти в объединение, так как «украинцы этого заслуживают».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Рекомендацию к допуску Еврокомиссия дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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      Варвара Кошечкина
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