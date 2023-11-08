Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» рассказал о восстановлении после ДТП

Сломавший 30 костей Джереми Реннер рассказал о восстановлении после аварии

Попавший под снегоуборочную машину и переломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подробностями восстановления после аварии.

«Начиная с 14 января я перепробовал каждый вид терапии... каждый день бесчисленное количество часов физиотерапии, инъекции пептидов, капельницы, стволовые клетки и экзосомы, инфракрасный свет, гипербарическая камера, погружение в ледяную воду. И этот список можно продолжать еще и еще», — рассказал звезда «Мстителей».

При этом он подчеркнул, что в процессе терапии наиболее важным для него стало собственное сознание и желание «быть здесь и стремиться к выздоровлению». Реннер отметил, что его также мотивировало чувство долга перед родственниками и друзьями, которые дали ему силы, чтобы восстановиться после ДТП.

Об аварии стало известно 2 января. Сообщалось, что Джереми Реннер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу.