Звезда шоу на СТС назвал минус КВН

Комик Попов заявил, что в КВН недостаточно строго относятся к несмешным командам

Звезда юмористического шоу «Импровизаторы» на канале СТС, актер Арсений Попов заявил, что в КВН недостаточно строго относятся к командам, показывающим несмешные номера. Минус телеигры он назвал в выпуске подкаста «Лучшая роль», доступном на YouTube.

По словам Попова, его удивляет тот факт, что команды, выступающие с несмешными, по его мнению, шутками, проходят в следующий этап телеигры. Он предположил, что это происходит, когда номера всех участников не отличаются высоким качеством. Жюри же в любом случае приходится выбирать лучшие из выступивших команд.

«Даже члены жюри говорят: "Ну мы с кем сравниваем? С теми десятью, которые были до? Ты, конечно, круче. Нравится нам? Нет. Но мы тебя пропускаем дальше"», — предположил юморист. Он добавил, что «такие поддавки» ему не нравятся. Попов призвал строже относиться к командам в подобных ситуациях. Например, не пропускать в следующий тур ни одну из них, если шутки не понравились жюри.

Ранее комик Дмитрий Позов рассказал о зависти к третьему участнику «Импровизаторов» Антону Шастуну. Юморист признался, что успехи Шастуна его «парализовали». По его словам, с проблемой ему помог справиться психоаналитик.