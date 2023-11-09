Армия России получила партию всепогодных беспилотников «Жириновский»

Shot: волонтеры передали беспилотники «Жириновский» участникам спецоперации

Волонтеры передали российским военнослужащим партию беспилотников, названных в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. 10 аппаратов для нужд армии были изготовлены по заказу партии, которую возглавлял политик, сообщает Telegram-канал Shot.

Разработчики беспилотника волонтеры «Рокот-Центра 33» отметили всепогодность дрона. По их словам, «Жириновский» может летать в снег и в дождь. Дальность полета беспилотника составляет до 12 километров.

Моторы и радиоприемники для дронов можно найти на китайских торговых площадках. Программное обеспечение для беспилотников разрабатывают в России, там же производится сборка. Аппарат уже прошел проверку в боевых условиях. На опубликованном Shot видео «Жириновский» поражает позицию украинских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Ранее ЛДПР представила нейросеть, ругающуюся голосом Жириновского. Во время презентации нейросеть высказалась о лидере КПРФ Геннадии Зюганове, а также прокомментировала ход спецоперации.