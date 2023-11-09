Дагестанок предостерегли от отправки интимных фотографий

В МВД Дагестана призвали девушек не присылать мужчинам интимные фото

Дагестанок призвали воздержаться от рассылки интимных фотографий мужчинам, поскольку это может грозить неприятными последствиями. С таким предупреждением выступила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать осторожность, так как «принц на белом коне» может оказаться «козлом на изможденном ишаке». Кроме того, Гариева напомнила, что нельзя исключать вероятность последующего расставания. «Как бы вы ни влюблялись, как бы ни очаровывались этим принцем, не теряйте рассудка!» — указала она.

Руководитель пресс-службы пояснила, что мужчина может начать шантажировать полученными снимками, пытаясь отомстить или ради денег. При этом, по ее словам, пострадавшие девушки хотят сохранить анонимность при обращении за помощью, что «связывает ей руки». «Я понимаю ваши страхи, но сохраняя вашу тайну, без помощи коллег я ничего сделать не могу», — отметила Гариева.

Ранее жителя Брянска решили судить за публикацию в интернете обнаженных фотографий знакомой. Уточняется, что женщина не давала согласия на размещение в сети снимков.