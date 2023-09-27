Россиянин выложил в сеть обнаженные фото подруги и попал под суд

В Брянске будут судить мужчину, выложившего в интернет интимные фото подруги

В Брянске суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, разместившего в сети обнаженные фото 40-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2022 году мужчина, проживающий на улице Спартаковской в Советском районе выложил в интернете интимные фото подруги. Женщина согласия на это не давала.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Ранее стало известно, что в Краснодаре мужчина из мести опубликовал интимные фото экс-жены в родительских чатах.

