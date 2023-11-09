«Симпсонов» похвалили за решение отказаться от многолетней традиции

Защитники прав детей одобрили решение Гомера Симпсона перестать душить сына

Защитники прав детей одобрили решение создателей мультсериала «Симпсоны» отказаться от многолетней традиции шоу. Об этом пишет TMZ.

Так, один из главных героев мультсериала, Гомер Симпсон, больше не будет душить своего сына Барта. Об этом персонаж заявил в третьей серия 35-го сезона шоу. «Времена изменились», — сказал глава вымышленного семейства.

Доктор Мелисса Меррик, генеральный директор и президент организации по предотвращению жестокого обращения с детьми в Америке, отметила, что решение шоураннеров пересмотреть внутреннюю традицию после 35 лет существования шоу в эфире станет позитивным примером для миллионов зрителей.

Повторяющиеся комические фрагменты, в которых Гомер душит Барта, за многие годы стали узнаваемой частью шоу. Несмотря на то, что некоторые зрители не раз критиковали эти сцены, поклонники мультсериала не отрицали их культовый статус.

Ранее сообщалось, что «Симпсонов» продлили еще на два сезона.

«Симпсоны» — американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии, созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом. Это самый долгоиграющий мультсериал в истории американского телевидения, проект непрерывно выходит с 1989 года.