Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:28, 9 ноября 2023Культура

«Симпсонов» похвалили за решение отказаться от многолетней традиции

Защитники прав детей одобрили решение Гомера Симпсона перестать душить сына

Кадр: мультсериал «Симпсоны»

Защитники прав детей одобрили решение создателей мультсериала «Симпсоны» отказаться от многолетней традиции шоу. Об этом пишет TMZ.

Так, один из главных героев мультсериала, Гомер Симпсон, больше не будет душить своего сына Барта. Об этом персонаж заявил в третьей серия 35-го сезона шоу. «Времена изменились», — сказал глава вымышленного семейства.

Доктор Мелисса Меррик, генеральный директор и президент организации по предотвращению жестокого обращения с детьми в Америке, отметила, что решение шоураннеров пересмотреть внутреннюю традицию после 35 лет существования шоу в эфире станет позитивным примером для миллионов зрителей.

Повторяющиеся комические фрагменты, в которых Гомер душит Барта, за многие годы стали узнаваемой частью шоу. Несмотря на то, что некоторые зрители не раз критиковали эти сцены, поклонники мультсериала не отрицали их культовый статус.

Ранее сообщалось, что «Симпсонов» продлили еще на два сезона.

«Симпсоны» — американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии, созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом. Это самый долгоиграющий мультсериал в истории американского телевидения, проект непрерывно выходит с 1989 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

      Некоторых россиян предупредили о серьезном вреде цитрусовых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости