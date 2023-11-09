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18:02, 9 ноября 2023Среда обитания

Япония обзавелась еще одним островом

Japan Today: в Японии появился новый остров в результате извержения вулкана
СюжетИзвержение вулкана в Тихом океане:

Кадр: The Guardian

Япония обзавелась еще одним островом в результате извержения подводного вулкана. Новый участок суши появился в километре от острова Иводзима, сообщает Japan Today.

Диаметр возникшего острова равняется ста метрам. Вулканическая активность в этом районе была замечена еще в июле прошлого года, следует из наблюдений национального метеорологического агентства. Новая волна извержений началась 21 октября. Если они продолжатся, остров увеличится в размере, прогнозируют сотрудники Института исследования землетрясений при Токийском университете.

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Дальнейшую его судьбу предречь тяжело: острова, подобные ему, появлялись здесь в 1904, 1914 и 1986 годах, но затем исчезли в результате эрозии, пишет Guardian. Новые острова хрупкие и зачастую не выдерживают постоянных ударов волн. Однако потоки лавы могут их укрепить, если вулканическая активность не стихнет. В 2013 году благодаря ей возле острова Нисиносима образовался еще один — в форме мультгероя, собаки Снупи. А в 2018 году остров под названием Эсанбэ Ханакита Кодзима, близ Хоккайдо, наоборот, скрылся под водой.

Иводзима расположен в 1,2 тысячи километров к югу от Токио в северной части архипелага Кадзан. На острове размещена авиабаза Морских сил самообороны Японии. Постоянного населения на острове нет. Он имеет вулканическое происхождение и увеличивается на метр в год.

В результате извержений вулканов в 2011 и 2013 годах архипелаг Эз-Зубайр, принадлежащий Йемену, пополнился двумя новыми островами. В 2015 году в Тихом океане, в 45 километрах от столицы Тонги, благодаря извержению подводного вулкана также появился новый остров.

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      Виктория Клабукова
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