Россиянин проиграл квартиру в карты и оставил целый дом без тепла

В Иркутске мужчина проиграл свою квартиру в карты и оставил целый дом без тепла

В Иркутске мужчина проиграл свою квартиру в карты, выехал из нее и оставил целый дом без тепла. Об этом сообщают в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Жилкино. На отсутствие тепла в управляющую компанию пожаловались 15 семей, уточнили в ведомстве. После проверки выяснилось, что подаче отопления мешает квартира на пятом этаже, которую владелец проиграл в карты. Однако попасть в квартиру и устранить причину замерзания коммунальщикам не удалось даже после удовлетворения соответствующего судебного иска.

По словам соседей, бывший собственник квартиры передал недвижимость неизвестным и съехал. Новые владельцы периодически появлялись на жилплощади и скрутили там радиаторы. Тогда в дело вмешались судебные приставы и вынесли постановление о вскрытии помещения. Аварию уже устранили, и тепло вернулось в квартиры россиян.

Ранее без электричества, тепла и горячей воды остались десятки тысяч жителей Владивостока. Причиной стала авария на электросетях и теплотрассе.