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19:45, 9 ноября 2023Ценности

Кайли Дженнер уличили в копировании дизайна одежды бренда Канье Уэста

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Пользователи сети уличили американскую телезвезду Кайли Дженнер в копировании дизайна одежды бренда рэпера Канье Уэста. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В новом видео 26-летняя знаменитость показала фанатам вторую коллекцию своей новой марки Khy. На размещенных кадрах предпринимательница позирует в облегающем комбинезоне и короткой зимней куртке в светлых тонах. Кроме того, она примерила объемную жилетку, приталенный пуховик и длинное пальто.

Подписчики заметили, что все эти предметы гардероба похожи на вещи коллекции Yeezy & GAP, которая была выпущена в 2021 году. «Это выглядит так, как будто это придумал Канье!», «Вы теперь крадете дизайны Канье?», «Теперь мы знаем, куда делись все непроданные товары Yeezy», «Как будто у Skims и Yeezy родился ребенок», «Чувствуется настроение Канье», — возмущались они.

В октябре американская модель и актриса Джулия Фокс обвинила бизнесвумен Ким Кардашьян в копировании ее стиля. Бывшая возлюбленная Канье Уэста ответила на вопросы журналистов, подключенная к детектору лжи. Знаменитость призналась, что была влюблена в Кардашьян с подросткового возраста. Однако манекенщица обратила внимание на то, что телезвезда регулярно появляется на публике в нарядах, в которых сама Джулия ранее уже выходила в свет.

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      Мария Винар
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