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18:07, 9 ноября 2023Наука и техника

Китайский радиотелескоп обнаружил пять новых пульсаров

arXiv: китайский радиотелескоп FAST обнаружил пять новых пульсаров

Фото: Ou Dongqu / Globallookpress.com

Астрономы из Китая и Австралии обнаружили пять новых пульсаров, два из которых имеют сверхкороткие периоды вращения. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сервере arXiv.

Быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд относят к миллисекундным пульсарам. Предполагается, что они образуются в двойных системах, когда первоначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду и затем раскручивается за счет аккреции вещества со второй звезды.

В ходе наблюдений с помощью радиотелескопа FAST, которые длились 13,5 часа и охватили площадь неба 4,7 квадратного градуса, были обнаружены пять новых пульсаров и подтверждены шесть уже известных пульсаров в этом регионе. Новооткрытые пульсары получили обозначения PSR J1826-0049, PSR J1852+1200, PSR J1837+0419, PSR J1849+1001 и PSR J1839+0543.

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Два из этих пульсаров, а именно PSR J1826-0049 и PSR J1852+1200 имеют периоды вращения 4,59 и 3,86 миллисекунды соответственно. PSR J1849+1001 и PSR J1839+0543 были классифицированы как возрожденные за счет аккреции пульсары с массивными спутниками-белыми карликами (с минимальной массой около 0,87 массы Солнца ). Что касается PSR J1837+0419, то это, похоже, изолированный нормальный пульсар с периодом вращения 504,74 миллисекунды.

Исследователи также измерили силу поверхностного магнитного поля PSR J1826-0049, PSR J1849+1001 и PSR J1837+0419, которая составила 0,33, 1,3 и 840 миллиардов Гаусс соответственно. Характерный возраст этих трех пульсаров оценивается в 3 миллиарда, 11,5 миллиарда и 5,9 миллиона лет соответственно.

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      Александр Еникеев
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