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08:43, 9 ноября 2023Россия

Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в российском регионе

Губернатор Старовойт: БПЛА ВСУ атаковали маслодельный комбинат Курской области

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в Курской области. Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса», — сообщил он, уточнив, что в результате случившегося никто не пострадал.

По данным губернатора, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище. Еще один боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дрона и не трогать их.

Ранее ВСУ атаковали три района Курской области. Под обстрел попали село Успеновка, село Гуево и приграничные территории Рыльского района.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Варвара Родикова
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