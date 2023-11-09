Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в российском регионе

Губернатор Старовойт: БПЛА ВСУ атаковали маслодельный комбинат Курской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в Курской области. Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса», — сообщил он, уточнив, что в результате случившегося никто не пострадал.

По данным губернатора, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище. Еще один боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дрона и не трогать их.

Ранее ВСУ атаковали три района Курской области. Под обстрел попали село Успеновка, село Гуево и приграничные территории Рыльского района.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.