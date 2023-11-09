Над морем близ Севастополя военные уничтожили воздушную цель

Глава Севастополя Развожаев: военные уничтожили воздушную цель над морем

Военные уничтожили воздушную цель над морем близ Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам Развожаева, удар по воздушной цели был нанесен около 17:40 по местному времени (совпадает с мск). Он добавил, что оперативные службы города переведены в режим усиленного контроля за обстановкой.

Что из себя представлял сбитый объект, Развожаев не уточнил.

«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал он.

Предыдущая атака на город со стороны Украины была предпринята 7 ноября. Тогда Развожаев сообщал, что над городом сбили несколько беспилотников.