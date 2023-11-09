Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:05, 9 ноября 2023Из жизни

Жених и невеста пригласили подружку невесты на первую брачную ночь

Фото: @kateyamyx

Молодожены из Британии провели первую брачную ночь с подружкой невесты. Они поделились этой необычной историей на YouTube-шоу Love Don’t Judge.

26-летняя Кэти и 25-летний Дэн из Великобритании поженились в сентябре в графстве Девон после шести лет отношений. В эфире шоу о людях, чьи романтические отношения выходят за рамки общепринятых представлений, Love Don’t Judge («Любовь не судит»), они рассказали о своем сексуальном раскрепощении.

Все началось, когда Дэн сказал Кэти, что хочет увидеть ее в постели с другим мужчиной. Сначала девушка была в шоке от просьбы любимого, однако его идея стала для нее толчком к изучению собственной сексуальности. Они стали устраивать сексуальные эксперименты в самых разных обстоятельствах. На их свадьбе Кэти убедила одну из своих подруг стать третьей участницей брачной ночи.

Обоим очень понравился этот опыт. «Тот факт, что она моя лучшая подруга, сделал наше приключение по-настоящему комфортным», — сказала Кэти. По словам Дэна, брачная ночь стала по-настоящему «запоминающейся».

Пара уже давно встречается с другими свингерами. Перед расширением сексуальных горизонтов у Кэти и Дэна было много сомнений из-за потенциальной ревности. Однако со временем оба поняли, что та ревность, которую они испытывают во время секса, только разогревает их интерес друг к другу, а не разрушает отношения. При этом иногда пара устраивает свидания с другими людьми несколько раз в неделю, а иногда проводит по много месяцев вдвоем. Кэти признается, что ей нравится «делиться» мужем.

Материалы по теме:
Любимый монстр Карла III. Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
Любимый монстр Карла III.Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
6 ноября 2022
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

При этом, несмотря на все плюсы жизни без сексуальных табу, Кэти пришлось пройти и через некоторые серьезные сложности. Ее семья не приняла решение девушки отказаться от моногамии. Родные считают формат ее отношений с Дэном «отвратительным» и даже не присутствовали на свадьбе.

Ранее мужчина, посетивший вместе с женой секс-вечеринку, пожаловался, что чувствует разочарование и ревность после случившегося, а его супруга хочет повторить эксперимент. Хотя ему понравилось внимание и близость другой женщины, он признался, что больше никогда не хочет возвращаться туда и видеть жену с другими мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал американцам о страхе украинцев

      Пентагон заявил об угрозе нацбезопасности США на Ближнем Востоке

      Жених и невеста пригласили подружку невесты на первую брачную ночь

      Небензя назвал первоочередную цель в секторе Газа

      Пентагон признал сбитый йеменскими хуситами американский беспилотник

      Небензя высказался о ходе расследования подрыва «Северных потоков»

      В России оценили решение ЕК по вступлению Украины в ЕС

      В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии

      В США назвали условие для возвращения России замороженных активов

      В Германии увидели признаки упадка Евросоюза из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости