Жених и невеста пригласили подружку невесты на первую брачную ночь

Молодожены из Британии провели первую брачную ночь с подружкой невесты. Они поделились этой необычной историей на YouTube-шоу Love Don’t Judge.

26-летняя Кэти и 25-летний Дэн из Великобритании поженились в сентябре в графстве Девон после шести лет отношений. В эфире шоу о людях, чьи романтические отношения выходят за рамки общепринятых представлений, Love Don’t Judge («Любовь не судит»), они рассказали о своем сексуальном раскрепощении.

Все началось, когда Дэн сказал Кэти, что хочет увидеть ее в постели с другим мужчиной. Сначала девушка была в шоке от просьбы любимого, однако его идея стала для нее толчком к изучению собственной сексуальности. Они стали устраивать сексуальные эксперименты в самых разных обстоятельствах. На их свадьбе Кэти убедила одну из своих подруг стать третьей участницей брачной ночи.

Обоим очень понравился этот опыт. «Тот факт, что она моя лучшая подруга, сделал наше приключение по-настоящему комфортным», — сказала Кэти. По словам Дэна, брачная ночь стала по-настоящему «запоминающейся».

Пара уже давно встречается с другими свингерами. Перед расширением сексуальных горизонтов у Кэти и Дэна было много сомнений из-за потенциальной ревности. Однако со временем оба поняли, что та ревность, которую они испытывают во время секса, только разогревает их интерес друг к другу, а не разрушает отношения. При этом иногда пара устраивает свидания с другими людьми несколько раз в неделю, а иногда проводит по много месяцев вдвоем. Кэти признается, что ей нравится «делиться» мужем.

При этом, несмотря на все плюсы жизни без сексуальных табу, Кэти пришлось пройти и через некоторые серьезные сложности. Ее семья не приняла решение девушки отказаться от моногамии. Родные считают формат ее отношений с Дэном «отвратительным» и даже не присутствовали на свадьбе.

Ранее мужчина, посетивший вместе с женой секс-вечеринку, пожаловался, что чувствует разочарование и ревность после случившегося, а его супруга хочет повторить эксперимент. Хотя ему понравилось внимание и близость другой женщины, он признался, что больше никогда не хочет возвращаться туда и видеть жену с другими мужчинами.