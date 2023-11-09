Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

Дональд Трамп-младший: рядовые американцы выступают против помощи Украине

Рядовые американцы выступают против помощи Украине как приоритетному направлению политики США. Сын бывшего президента страны Дональд Трамп-младший раскритиковал помощь Киеву в рамках предвыборной гонки в поддержку своего отца во Флориде, сказано на его странице в соцсети Х.

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто», — написал он.

Ранее члены Республиканской партии США поспорили о необходимости поддерживать Киев. В частности, предприниматель Вивек Рамасвами назвал Украину коррумпированной страной, заявив, что территории под контролем России являются русскоязычными регионами.