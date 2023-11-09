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13:35, 9 ноября 2023Бывший СССР

Рада одобрила отставку министра молодежи и спорта Украины

Верховная Рада одобрила отставку министра молодежи и спорта Украины Гутцайта

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Железняк опубликовал результаты голосования в украинском парламенте. За отставку Гутцайта проголосовали 243 депутата, против высказались только трое, воздержались еще семеро. В голосовании не принимали участие 62 народных избранника.

8 ноября Гутцайт подал заявление об отставке. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уточнил, что рассмотрение обращения министра пройдет в ближайшее время.

Об отставке Гутцайта на Украине заговорили еще в конце января. Заменить Гутцайта после его увольнения, по данным источников «Украинской правды», может призер сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутат Киевсовета и советник главы офиса президента Владимира Зеленского Елена Говорова. При этом не исключается, что министерство и вовсе могут ликвидировать, объединив с Минкультуры.

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      Варвара Кошечкина
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