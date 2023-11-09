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00:53, 9 ноября 2023Спорт

«Реал Мадрид» одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» разгромил «Брагу» со счетом 3:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» одержал разгромную победу над португальской «Брагой» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте счет открыл полузащитник Браим Диас. На 58-й минуте отличился хавбек Винисиус Жуниор. Еще через три минуты преимущество команды увеличил полузащитник Родриго.

Таким образом, после четырех матчей «Реал Мадрид» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда лидирует в группе С, набрав 12 очков. Второе место занимает итальянский «Наполи» с семью очками, третье — «Брага», в активе которой три очка.

В следующем туре «Реал Мадрид» примет «Наполи», а «Брага» — немецкий «Унион». Обе встречи пройдут 29 ноября.

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      Анастасия Борисова
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