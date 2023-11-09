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12:52, 9 ноября 2023Экономика

Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

Путин заявил о расширении торговли между Россией и Казахстаном в нацвалютах

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала 2023 года объем торговли между Россией и Казахстаном вырос на семь процентов, при этом в ней заметно расширилось использование национальных валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Казахстан. Его цитирует ТАСС.

Путин добавил, что в 2022 году товарооборот с Казахстаном достиг размеров 28,2 миллиарда долларов. Он назвал Россию одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику — 17 миллиардов долларов, Казахстан же вкладывает в российскую около 4,6 миллиарда.

Общая стоимость же реализуемых и планируемых совместных проектов двух стран оценивается в 36,5 миллиарда долларов, добавил Путин, назвав это внушительной цифрой.

9 ноября Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом, он прилетел в Астану, где встретится с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.

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      Антон Похиляк
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