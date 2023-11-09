Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение 9 ноября

В четверг, 9 ноября, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. Об угрожающей Кубани опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве отметили, что местами в крае, кроме Сочи, ожидаются ливни в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан в случае усиления ветра оставаться в помещениях, а также взять под особый контроль детей. «Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели заявили, что не нужно прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку возможно падение шифера и других кровельных материалов с крыш.

В октябре двое незарегистрированных российских туристов едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора. Пара выбрала очень крутую тропу, не успела выйти в безопасное место до наступления темноты и осталась на сложном скальном участке.