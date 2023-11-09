Стала известна оценка Москвой внешних партнеров Армении

Лавров: Россия не имеет никаких предубеждений против внешних партнеров Армении

Россия не имеет никаких предупреждений против внешних партнеров Армении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал министр, Ереван сам решает, с кем и как выстраивать отношения. Москва же относится к Армении как к стратегическому партнеру.

Однако Лавров отдельно отметил, что страны Запада «активно обхаживают Армению, чтобы дружить с ней против России».

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва не выполнила свои союзнические обязательства, поэтому Ереван вынужден искать новых партнеров. Это заявление прозвучало на фоне перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. При этом в Армении пока не обсуждают вопрос вывода российской военной базы из страны.