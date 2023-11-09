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23:23, 9 ноября 2023Россия

Стала известна оценка Москвой внешних партнеров Армении

Лавров: Россия не имеет никаких предубеждений против внешних партнеров Армении
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Россия не имеет никаких предупреждений против внешних партнеров Армении, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал министр, Ереван сам решает, с кем и как выстраивать отношения. Москва же относится к Армении как к стратегическому партнеру.

Однако Лавров отдельно отметил, что страны Запада «активно обхаживают Армению, чтобы дружить с ней против России».

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва не выполнила свои союзнические обязательства, поэтому Ереван вынужден искать новых партнеров. Это заявление прозвучало на фоне перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. При этом в Армении пока не обсуждают вопрос вывода российской военной базы из страны.

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      Марина Совина
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