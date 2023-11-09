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13:33, 9 ноября 2023Культура

В Москве пройдет большой осенний концерт Тоси Чайкиной

Большой осенний концерт Тоси Чайкиной состоится в Москве 26 ноября
Тося Чайкина

Тося Чайкина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

26 ноября в Москве состоится большой осенний концерт певицы Тоси Чайкиной. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на сцене столичного клуба «Урбан». Гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с исполнительницей.

«Большой осенний концерт в Урбане не обойдется без любимых хитов, таких как "В сердце бахнули стрелы", "Беспринципные", "Аномалия", новых треков и приятных сюрпризов», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге состоится шоу ART OF HANS ZIMMER, которое будет посвящено творчеству легендарного кинокомпозитора и обладателя премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и многих других Ханса Циммера.

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