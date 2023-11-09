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23:13, 9 ноября 2023Культура

В Ростове каскадер получил травмы после полета через салон автобуса

В Ростове каскадер повредил руку и стопы, пролетев через салон автобуса

Кадр: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Ростовский каскадер получил травмы после исполнения трюка, в ходе которого он пролетел через салон автобуса. Видео опубликовано в Telegram-канале «Комсомольской правды».

По данным издания, автобус двигался со скоростью более 60 километров в час. В результате каскадер повредил руку и стопы. «Все произошло мгновенно — некоторые пассажиры даже не заметили "попутчика"», — говорится в сообщении.

Как уточняет издание Rostov.ru, Евгений Чеботарев задел каркас автобуса и ударился об асфальт. В больнице ему диагностировали перелом кисти. Это 97-й трюк каскадера.

Ранее британский актер Дэниел Рэдклифф спродюсировал фильм о своем бывшем дублере, которого парализовало после несчастного случая на съемках «Гарри Поттера».

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