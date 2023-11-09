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02:49, 10 ноября 2023Экономика

Юрист рассказал о вызывающих интерес ФНС банковских операциях

Юрист Гусятников: банки передают ФНС данные о подозрительных операциях клиентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В первую очередь в налоговую службу передаются сведения о крупных денежных переводах — от 600 тысяч рублей. Это касается и денег, которые клиенту перебрасывают сами себе из одного банка в другой.

Также подозрение вызовет и возвращение на счет более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Такие схемы зачастую используются про мошеннических схемах и незаконном обналичивании средств.

Интерес со стороны банков и ФНС вызывают счета, где ежедневно совершается более 30 операций перевода — снятия денег. Насторожат банки и переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета.

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