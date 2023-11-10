Англичанам предложили пожить в бывшем казино

В Лондоне особняк с бывшим казино продают за 85,9 миллиона долларов

В Лондоне выставили на продажу шестиэтажный особняк, в котором ранее располагалось престижное старейшее казино Crockfords. Об этом пишет Mansion Global.

Здание продают за 70 миллионов фунтов (85,9 миллиона долларов). Оно появилось в продаже на этой неделе, о закрытии одного из самых престижных казино в мире стало известно в конце октября. Новый владелец может как открыть в здании новое казино, так и сделать из особняка частный дом, бутик-отель или офисное здание.

Особняк был построен в 1750-х годах в престижном Мейфэре. В этом районе находится самая дорогая недвижимость в Лондоне. Здание функционировало как казино с середины 1970-х, хотя азартные игры в нем проводили и раньше.

В здании площадью более двух тысяч квадратных метров находятся десять используемых в качестве игровых залов помещений, а также две столовые, две кухни, три террасы и жилые помещения для персонала. В помещении есть высокие, богато украшенные купольные потолки и арочные дверные проемы.

Директор лондонского агентства недвижимости Savills Люк Хоксбери заявил, что у покупателя есть уникальная возможность приобщиться к истории района Мэйфейр, которая выпадает раз в поколение. «Редко можно увидеть, как здание такого калибра выходит на рынок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в графстве Северный Йоркшир в Англии сдается копия хижины Хагрида из «Гарри Поттера». Гостиница называется «Дом смотрителя», она представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле.