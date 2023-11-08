Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:07, 8 ноября 2023Среда обитания

В Англии предложили арендовать дом из «Гарри Поттера»

В Северной Англии начали сдавать в аренду копию дома Хагрида из «Гарри Поттера»

Кадр: Telegram-канал Travel News

В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера». На объявление обратил внимание Talegram-канал Travel News.

Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, вокруг коттеджа располагаются поля, с которых видно побережье.

В помещении находятся стол с резными деревянными стульями, диваны и кресла, а также фальшкамин. В одном из домов расположена ванная комната, стены которой покрыты зеленой плиткой. В помещении стоит ванна на ножках золотого цвета. Стоимость такого коттеджа составляет примерно 275 фунтов за сутки (примерно 31 тысяча рублей). Отмечается, что дом не сдают гостям с собаками.

Ранее в Шотландии появилось объявление о сдаче дома в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма. Здание построено в форме пня с интерьером в деревенском стиле. Дом расположен среди холмов, его точное местонахождение неизвестно. Собственники здания предлагали снять его бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?

      В отношении напавшего на женщину с ребенком мужчину с мачете возбудили дело

      Следователь раскрыл детали дела о взятке замглавы МВД Дагестана

      Доктор Мясников раскрыл отношение к своей популярности

      Кадыров пообещал уволить чиновников за незнание их детьми чеченского языка

      Минобороны сообщило об уничтожении пушки и артиллерийской установки из США

      Путин встал на одно колено для фото с детьми

      В сети объявили бойкот марке Dior после замены Беллы Хадид на израильскую модель

      Чиновники рассказали россиянам о пользе «дырок в полу» вместо унитазов

      Мужчина понадеялся на примету и разбогател

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости