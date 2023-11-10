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17:12, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Бузова рассказала о травме в Китае

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что получила травму ноги в Китае

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что получила травму ноги в Китае, где сейчас проходят съемки нового телевизионного шоу «Сокровища императора». Подробностями случившегося она поделилась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая объяснила, что поскользнулась на мраморном полу в холле отеля. Она упала на ранее травмированное левое колено. «Очень больно и очень неприятно», — призналась она. Бузова пожаловалась, что персонал отеля не проявил к ней внимания в этой ситуации.

Сейчас певица, по ее словам, хромает на травмированную ногу. Также она опубликовала фото из съемочной палатки, на котором видно перебинтованное колено.

Ранее Бузова рассказала о сложности съемок в Китае. По ее словам, температура воздуха резко упала, и из-за этого она и ее коллеги стали замерзать на съемочной площадке.

Шоу «Сокровища императора», съемки которого проходят в Китае, выйдет на канале ТНТ. Его ведущими станут Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.

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