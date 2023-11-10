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19:15, 10 ноября 2023Бывший СССР

Эстонская разведка сообщила о продвижении России на двух направлениях в зоне СВО

В Эстонии заявили о продвижении России на донецком и луганском направлениях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла сообщил о перехвате инициативы Россией на донецком и луганском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Слова военнослужащего приводит портал ERR.

По словам полковника, Эстония также не исключает вероятности взятия Авдеевки российской стороной. Он утверждает, в последнее время российские военные проводили более интенсивные атаки, чем обычно. В среднем на украинские позиции совершалось по 64 атаки в день.

«Можно сказать, что Российская Федерация по-прежнему обладает человеческими ресурсами и техникой, чтобы держать Вооруженные силы Украины под постоянным давлением. И, опираясь на цифры, можно сказать, что Вооруженные силы России на сегодняшний день захватили инициативу в Луганской и Донецкой областях», — заявил Март Вендла.

Он также рассказал, что взятие Авдеевки является целью российских войск.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил депортацией жителям страны, получившим российское гражданство. По словам чиновника, эстонские власти не допустят появления большего числа граждан России в стране.

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      Александр Курбатов
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