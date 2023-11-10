ФСБ задержала начальника российской колонии за взятку от родственников зэка

В Саратове ФСБ задержала начальника колонии за взятку для ослабления режима зэку

В Саратове ФСБ задержала начальника колонии, согласившегося ослабить режим заключенному за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, с мая по сентябрь 2023 года начальник колонии частями получал от родственника осужденного 420 тысяч рублей. За эту сумму он должен был ослабить режим содержания осужденного.

Как «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Саратовской области, фигуранта поймали в городе Энгельс, в его машине обнаружили сверток с 50 тысячами рублей.

В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере») УК РФ.

Ранее в Москве задержали бывшего руководителя Хорошевского межрайонного отдела СКР по делу о крупной взятке.

