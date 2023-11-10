Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 10 ноября 2023Мир

Главный советник Байдена по делам Европы подала в отставку

Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщает Politico.

«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — заявила она. Как отмечает издание, Слоут была тихой, но ключевой фигурой в усилиях администрации президента США Джо Байдена по налаживанию отношений с традиционными союзниками в вопросе противодействия России. Кроме того, по словам официальных лиц США, именно усилия советницы Байдена на службе являются главной причиной заметного улучшения отношений с Европой.

Ранее сенатор Марша Блэкберн потребовала немедленной отставки помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. По ее словам, советник американского лидера регулярно вводил в заблуждение правительство страны относительно угроз безопасности во всем мире.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

      Диетолог назвала помогающий «обновить» организм овощ

      Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

      Группа Zero People прокомментировала срыв концерта в Петербурге

      В США объяснили давление на Китай попыткой ослабить Россию

      Таксисты избили священника за кражу пениса у мальчика

      Главный советник Байдена по делам Европы подала в отставку

      Россия обсудила с Израилем освобождение заложников у ХАМАС

      Названы потери израильской армии с начала обострения конфликта

      В США назвали Кулебу лжецом после слов о соглашениях с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости