Главный советник Байдена по делам Европы подала в отставку

Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку

Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщает Politico.

«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — заявила она. Как отмечает издание, Слоут была тихой, но ключевой фигурой в усилиях администрации президента США Джо Байдена по налаживанию отношений с традиционными союзниками в вопросе противодействия России. Кроме того, по словам официальных лиц США, именно усилия советницы Байдена на службе являются главной причиной заметного улучшения отношений с Европой.

Ранее сенатор Марша Блэкберн потребовала немедленной отставки помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. По ее словам, советник американского лидера регулярно вводил в заблуждение правительство страны относительно угроз безопасности во всем мире.