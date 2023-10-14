В Конгрессе США потребовали отставки советника Байдена

Сенатор Блэкберн потребовала немедленной отставки Салливана с поста советника

Сенатор Марша Блэкберн потребовала немедленной отставки помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, передает РИА Новости.

По ее словам, советник американского лидера регулярно вводил в заблуждение правительство страны относительно угроз безопасности во всем мире. Блэкберн привела в качестве примера эскалацию палестино-израильского конфликта. «Всего за восемь дней до того, как [палестинское движение] ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что "на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия"», — отметила она.