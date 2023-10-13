Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле

CNN: Байдена предупреждали об угрозе эскалации конфликта в Израиле

Американская разведка до атаки движения ХАМАС на Израиль неоднократно предупреждала администрацию президента США Джо Байдена о возросшей угрозе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Разведывательное сообщество США подготовило, по меньшей мере, две оценки, частично основанные на предоставленных Израилем разведданных, предупредив администрацию Байдена о возросшем риске палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботней атаки», — говорится в публикации телеканала.

Отмечается, что один из документов был подготовлен 28 сентября и основывался на нескольких источниках разведывательной информации. В нем указано, что ХАМАС был готов в эскалации и планировал ракетные атаки по границе с Израилем. 5 октября Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выпустило предупреждение о возросшей вероятности насилия со стороны ХАМАС. Кроме того, 6 октября, в кругах властей Соединенных Штатов циркулировали данные с израильской стороны о необычной активности палестинского движения, которые указывали на «неизбежность атаки».

По данным Fox News, Вашингтон попросил Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до начала работы безопасного коридора для вывода гражданского населения.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.