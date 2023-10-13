США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе

Fox News: США попросили Израиль отложить операцию в Газе до открытия гумкоридора

Вашингтон попросил Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до начала работы безопасного коридора для вывода гражданского населения. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что не в курсе, последовал ли Тель-Авив этой просьбе. Ранее США уже обращались с подобными призывами к Израилю, в частности, Белый дом указывал на важность в ответе на террористические атаки со стороны ХАМАС «следовать законам войны».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.