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23:52, 13 октября 2023Мир

США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе

Fox News: США попросили Израиль отложить операцию в Газе до открытия гумкоридора

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вашингтон попросил Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до начала работы безопасного коридора для вывода гражданского населения. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что не в курсе, последовал ли Тель-Авив этой просьбе. Ранее США уже обращались с подобными призывами к Израилю, в частности, Белый дом указывал на важность в ответе на террористические атаки со стороны ХАМАС «следовать законам войны».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

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