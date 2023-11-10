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19:22, 10 ноября 2023Силовые структуры

В МВД рассказали детали о мужчине с гранатой в подмосковной молельне

МВД: граната, которую принес в молельню Дзержинска мужчина, оказалась муляжом
Начало событий в новости Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

Муляжом оказалась граната, которую принес 45-летний мужчина в мусульманскую молельню, расположенную в подмосковном Дзержинске. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе областного главка МВД России.

Предмет не представляет опасности, добавили в ведомстве.

Ранее 10 ноября сообщалось, что подмосковные полицейские задержали местного жителя, пришедшегося с гранатой в молельню во время намаза. Во время задержания мужчина уже собирался выдернуть кольцо. На допросе он признался, что забрал декоративную гранату в барбершопе и в состоянии алкогольного опьянения принес ее в молельню.

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      Любовь Ширижик
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