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16:30, 10 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

«112»: в Люберцах задержали мужчину, принесшего гранату в мусульманскую молельню

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские в Люберцах Московской области задержали 45-летнего местного жителя, который вошел в мусульманскую молельню с гранатой во время намаза. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, во время задержания он уже собирался выдернуть кольцо. Сотрудники правоохранительных органов вызвали взрывотехников, чтобы установить, является ли боеприпас боевым. Во время допроса задержанный признался, что забрал декоративную гранату в барбершопе и в состоянии алкогольного опьянения принес ее в молельню.

Ранее в Волгограде неизвестные подложили в огород 71-летней местной жительницы гранату. Когда пенсионерка решила убраться на участке и взяла садовую тележку, раздался взрыв.

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