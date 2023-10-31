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09:15, 31 октября 2023Силовые структуры

Неизвестные подложили в огород российской пенсионерки гранату

В Волгограде неизвестные подложили в огород 71-летней пенсионерки гранату

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде неизвестные подложили в огород 71-летней местной жительницы гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пенсионерка решила убраться на участке, взяла садовую тележку, после чего раздался взрыв. В результате него женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами бедра и плеча, а также множественными осколочными ранениями.

Эксперты изучили участок и рядом с тележкой обнаружили металлические обломки — предварительно, от гранаты РГД-5. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отцу привез из Чечни брат 25 лет назад.

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