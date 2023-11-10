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08:04, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Девушка увидела одну деталь в телефоне бойфренда и рассталась с ним

Кадр: @rose_n_gunses / TikTok

Пользовательница TikTok под ником @rose_n_gunses поделилась историей о том, как увидела одну деталь в телефоне парня и рассталась с ним. Девушка рассказала, что заметила в смартфоне бойфренда приложение для знакомств.

«Мы скроллили TikTok вместе с парнем, с которым мы были вместе два года, и я увидела в его телефоне сервис для онлайн-знакомств», — сказала автор ролика.

«Затем он ушел в ванную и вернулся, и я спросила его, есть ли у него активная учетная запись в приложении, и он ответил утвердительно», — отметила героиня истории. Она объяснила, что ее бойфренд предложил удалить сервис и добавил, что забыл это сделать ранее. «Он заставил меня чувствовать себя неуверенно», — призналась девушка.

Позже автор ролика спросила бойфренда, удалил ли он саму учетную запись. «Он сказал, что удалил сервис, но забыл удалить аккаунт», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи назвали очевидным тот факт, что парень использовал приложение для общения с другими девушками. Многие выразили надежду в том, что автор рассталась с бойфрендом. Девушка в ответ сказала, что больше не состоит с ним в отношениях.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что заметил одно изменение в возлюбленной и решил расстаться с ней. Он заявил, что его девушка сделала такую же татуировку, какая была у его покойной жены.

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      Олег Давыдов
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