Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 10 ноября 2023Мир

Израильский полковник заявил об отсутствии гуманитарной катастрофы в Газе

Израильский полковник Тетро заявил об отсутствии гуманитарной катастрофы в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Несмотря на непростую гражданскую ситуацию, в секторе Газа нет гуманитарного кризиса. Об этом заявил израильского военного агенства COGAT Моше Тетро, передает Washington Post.

Тем не менее, газета отмечает, что гуманитарные организации, работающие в зоне боевых действий, оценивают положение в секторе как катастрофическое и ухудшающееся с каждым днем из-за бомбардировок традиционно безопасных мест.

Ранее в США предупредили, что боевые действия в Газе могут спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Отмечается, что у Израиля есть ограниченное время для проведения операций в секторе Газа, прежде чем Вашингтон и другие страны «испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      Женские консультации в Москве заработали по-новому

      Арабская страна решила ограничить поставки некоторых товаров в Россию

      Врач назвал неожиданную причину бессонницы

      Врач развеяла миф об остеохондрозе

      Великобритания отчиталась о подготовке 30 тысяч украинских военных

      Стало известно о возможной приостановке контракта «Аль-Хиляля» с Неймаром

      Сбежавшая корова забодала 75-летнего пенсионера

      Ивлееву высмеяли в сети из-за откровенного наряда словами «что-то на дешевом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости