Израильский полковник заявил об отсутствии гуманитарной катастрофы в Газе

Израильский полковник Тетро заявил об отсутствии гуманитарной катастрофы в Газе

Несмотря на непростую гражданскую ситуацию, в секторе Газа нет гуманитарного кризиса. Об этом заявил израильского военного агенства COGAT Моше Тетро, передает Washington Post.

Тем не менее, газета отмечает, что гуманитарные организации, работающие в зоне боевых действий, оценивают положение в секторе как катастрофическое и ухудшающееся с каждым днем из-за бомбардировок традиционно безопасных мест.

Ранее в США предупредили, что боевые действия в Газе могут спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Отмечается, что у Израиля есть ограниченное время для проведения операций в секторе Газа, прежде чем Вашингтон и другие страны «испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения».