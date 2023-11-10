Женские консультации в Москве заработали по-новому

Ракова: в женских консультациях Москвы начали вести прием дежурные врачи

В московских женских консультациях начали вести прием дежурные врачи. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, появление нового кабинета в структуре медорганизаций обеспечит помощь пациенткам с неотложными состояниями или внезапным ухудшением в день обращения без предварительной записи.

«Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель — повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы. Мы расширяем возможности получения помощи в женских консультациях — теперь в них организована работа кабинета дежурного врача. Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

По словам Раковой, при необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию.

Сейчас работа кабинета дежурного врача организована в 50 женских консультациях Москвы, до конца 2023 года она будет организована в 70 структурных подразделениях.

Как пояснили в Соцкомплексе столицы, порядок работы дежурных врачей женских консультаций сформирован рабочей группой, в которую вошли ведущие профильные специалисты города, заместители главных врачей по акушерско-гинекологической помощи медицинских организаций Москвы.

Кабинет дежурного врача акушера-гинеколога организован во всех женских консультациях с большим количеством гинекологических участков. В женских консультациях с небольшим прикрепленным населением помощь оказывает заведующий в день обращения и без предварительной записи.

В настоящее время, отметили в Соцкомплексе, рабочая группа обсуждает новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве, которое подразумевает создание специализированных Центров женского здоровья. Уже определены локации первых трех Центров, идет разработка архитектурно-планировочных решений и алгоритмов оказания помощи. Каждый Центр женского здоровья будет располагать полным набором консультативных и диагностических ресурсов: все объекты оснастят современным оборудованием для проведения диагностики, будут установлены единые требования к набору специалистов различных профилей, которые будут вести прием в новых центрах. Благодаря этому пациентки смогут получать в одном месте всю необходимую помощь — диагностику, консультации и лечение в амбулаторных условиях.

Центры женского здоровья будут работать в едином цифровом контуре столичного здравоохранения, отметили в Соцкомплексе, благодаря чему пациентки и врачи всегда смогут иметь доступ к результатам анализов и обследований в электронной медицинской карте.

