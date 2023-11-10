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14:16, 10 ноября 2023Моя страна

Кошка спасла ребенка во время пожара под Челябинском

Кошка по кличке Соня спасла девочку во время пожара в доме в селе Радиомайка

Фото: Unsplash

В Пластовском районе Челябинской области кошка по кличке Соня спасла несовершеннолетнюю хозяйку во время пожара в частном доме. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Уточняется, что происшествие случилось в селе Радиомайка. Во время воспламенения родителей ребенка не было дома, а сама девочка спала и не чувствовал запаха дыма. Питомец же принялся изо всех сил скрестись в дверь комнаты и сумел разбудить ее.

«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, и девочка, и кошка не пострадали», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем. Выяснилось, что причиной пожара стал электросчетчик на кухне: там произошло короткое замыкание.

В октябре сообщалось о кошке, которая стала сотрудницей поисково-спасательного подразделения Южно-Курильска.

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      Карина Черных
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