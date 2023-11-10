Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны: российские войска улучшили положение на купянском направлении

Российские войска за период с 4 по 10 ноября улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что за российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерьской, 14-й, 54-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противника были поражены в районах сел Синьковка, Загоруйковка и Ивановка в Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Свердловка и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

За неделю ВСУ потеряли более 710 бойцов, танк, одиннадцать бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

Также в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 11 групповых ударов в зоне СВО. Кроме того, ВС России нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наемников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.