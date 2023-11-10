Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 10 ноября 2023Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны: российские войска улучшили положение на купянском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска за период с 4 по 10 ноября улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что за российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерьской, 14-й, 54-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противника были поражены в районах сел Синьковка, Загоруйковка и Ивановка в Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Свердловка и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

За неделю ВСУ потеряли более 710 бойцов, танк, одиннадцать бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

Также в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 11 групповых ударов в зоне СВО. Кроме того, ВС России нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наемников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Родикова
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

      Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

      Названа дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

      В России раскрыли масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка

      Врач назвал преимущества сна голышом

      Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

      Стало известно о взрывах в Запорожье

      Россиянку изнасиловали в собственной квартире

      Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

      Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости